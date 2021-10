Secret story 2021 EN DIRECTO: ¿qué canal sintonizar para ver La casa de los secretos?

El programa español Secret story, emitido por Telecinco, está dejando a la luz la parte más vulnerable de cada participante. En los últimos episodios, Emmy Russ abandonó el reality y reveló los estragos que su secreto le causaban en su presente. Asimismo, los demás concursantes también han recibido algunos impactos emocionales, tal es el caso de Jesús, de Gemeliers, quien le escribió una carta a su exnovia para explicarle que, aunque lo suyo ahora mismo no tenga un nombre, se trata de la casualidad más bonita que le ha pasado en la vida.

¿En qué quedó el capítulo anterior de La casa de los secretos?

Isabel Rábago, Lucía Pariente y Adara fueron las nominadas y tuvieron que enfrentarse a los posicionamientos, pero de una manera inversa, es decir, ellas tuvieron que elegir las fotografías de los compañeros que consideran que quieren que se marchen de la casa y, luego, han tenido que comprobar lo que realmente piensan los concursantes.

Adara indica los nombres de Jesús y Dani, de Gemeliers, Julen, Canales Rivera y Cynthia. Isabel Rábago escoge a Canales Rivera y Julen. Lucía Pariente, por su lado, señala a Cristina Porta, Luca Onestini y Cynthia. Frente a esta elección, Cynthia ha declarado que no está de acuerdo: “Si realmente ella piensa eso o si le da tanta pena me gustaría que me lo dijera o hablara conmigo. Creo que ella sembró todo lo que ha pasado. Ella sola se está haciendo todo esto conmigo, yo estoy dolida, no entiendo nada”.

Cynthia Martínez se expresa con incomodidad acerca de la elección de Lucía. Foto: captura de Telecinco

¿Quiénes son los participantes de Secret story?

Adara Molinero

José Antonio Canales Rivera

Sandra Pica

Cynthia Martínez

Cristina Porta

Daniel Oviedo y Jesús Oviedo, Gemeliers

Isabel Rábago

Julen

Luca Onestini

Lucía Pariente

Luis Rollán

¿De qué trata Secret story?

Los famosos deberán aprender a convivir en una casa en la que serán grabados las 24 horas del día. El objetivo principal del reality es que cada participante guarde su secreto hasta el final y descubra qué oculta el resto de sus compañeros.

Horario de Secret story

El siguiente episodio se emitirá en directo a partir de las 8.00 p. m. (hora de España) por Telecinco y seguirá a las 10.00 p. m. (hora de España) tras los informativos.

La casa de los secretos: canal de transmisión

El programa de Secret Story es transmitido por la cadena de televisión española Telecinco.

¿Cómo ver Telecinco EN VIVO?

Si te encuentras en España y quieres ver el famoso reality show Secret story, puedes sintonizarlo en el canal 5 en señal abierta. Si deseas visualizarlo en HD, mira el canal 50.

¿Dónde ver Secret story EN DIRECTO?

Una vez sintonizado el canal 5 o el canal 50, podrás ver La casa de los secretos en vivo desde las 8.00 p. m. (hora de España). Asimismo, revive los mejores momentos en La República Espectáculos.