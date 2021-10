Samantha Batallanos, Miss Perú Grand 2021, se alista para ir a Tailandia: Competiré buscando hermandad

Samantha Batallanos tiene objetivos claros. La modelo peruana se describe como una mujer con garra, fuerza, temperamento y decisión, pues a sus cortos 26 años, cuenta con amplia experiencia en los más importantes certámenes de belleza y ahora se prepara para portar la banda del Perú en el concurso Miss Grand International 2021, que se realizará en diciembre.

Además de su título como una de las representantes de la belleza peruana, Samantha Batallanos fue nombrada embajadora oficial de la inclusión por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) . La multifacética joven conversó con La República para dar más detalles sobre su labor social y su preparación para ir a buscar la corona del Miss Grand International 2021 en Tailandia.

El Conadis te nombró embajadora oficial de la inclusión en septiembre ¿Cómo va esa responsabilidad?

Sí, el Conadis me nombró embajadora de la inclusión. En realidad es una experiencia magnifica porque hemos llevado a cabo el primer desfile inclusivo, no solo del Perú, sino de Sudamérica. También siento que vamos a poder realizar tareas que van a ayudar a que nuestra sociedad visibilice más a las personas con discapacidad.

¿Esto fue iniciativa tuya como representante de la organización del Miss Perú?

Exacto, yo estoy representando a la organización del Miss Perú. El Conadis me convocó junto con el Miss Perú y así hemos hecho este trabajo juntos, todos de la mano.

¿Qué otros eventos estás preparando con el Conadis?

Ha sido una ardua tarea porque hemos tenido ensayos preparando el evento con los chicos, desde que los conocimos han podido desarrollar múltiples cualidades, les encanta desfilar, mostrarse, tienen mucho talento. Vivieron una experiencia en modelaje, como diseñadores de moda, como atletas. Me he sentido orgullosa y también siento que he aprendido muchísimo junto con ellos como términos nuevos que no sabía, ha sido una experiencia súper bonita y estoy presta a cualquier evento que tenga el Conadis. Como les dije a los organizadores, este es el primer evento de muchos que vienen.

En noviembre te vas a Tailandia para representar al país en el Miss Grand International

Así es, me voy el 14 o el 15 y estoy súper feliz, de hecho me llevo este tema de la inclusión que es tan importante y me va a hacer sentir super feliz y engrandecida, por llevar un tema que necesita mucha conciencia en la sociedad. Estoy muy emocionada con el viaje a Tailandia, estamos en todos los preparativos de contenido, todo lo que va dentro de un concurso.

Ahora las reinas del belleza están muy presentes en organizaciones de ayuda social...

Los certámenes de belleza hoy en día son plataformas para ser la voz de las personas que no pueden defenderse por sí mismas en muchos ámbitos. Ya no es calificar o coronar a la más bonita, sino a la mujer que esté más comprometida con su sociedad, con trabajar para ellos, por marcar historia, por ayudar a trascender a gente que lo necesita.

La organización de Jessica Newton me ha enseñado muchísimo. Yo estoy con ellos desde hace muchos años y he ido entendiendo qué es lo que significa ser una Miss Perú, me siento muy feliz y honrada de que me hayan confiado el título y con muchísimas expectativas.

¿Con qué fortalezas brillarás en Tailandia?

Tengo una personalidad muy avasalladora, eso me va a ayudar a brillar bastante. Todas las chicas tienen algo único, algo lindo, pero creo que cada una es especial en su tipo, en su cultura, en su forma de hablar. De verdad que me siento afortunada, tenemos un grupo de Whatsapp y cada una se diferencia por cosas muy bonitas, nos encanta compartir lo que cada una tiene en su país.

Yo creo que es muy importante ir a competir buscando hermandad, buscando amistad y con buenas intenciones. Tengo muchas expectativas, muchas ilusiones, estoy feliz de representar al Perú en este certamen tan importante.

¿Con qué características tuyas crees que se debe sentir identificada la mujer peruana?

Yo creo que garra, lucha, fuerza, mucha decisión, el temperamento también y, sobre todo, soy una persona que nunca se rinde, estoy acostumbrada a enfrentar las adversidades de la vida y, si tengo malos días, al siguiente me levanto y sigo. Quiero seguir en la lucha para cumplir mis objetivos, mis sueños, todo lo que haga, quiero hacerlo bien. Creo que ser así es una de las características más representativas de la mujer peruana, su fortaleza para enfrentar cualquier tipo de adversidades en la vida.

Ya tienes experiencia participando en el Miss Perú ¿Volverías al certamen el próximo año?

Yo soy una de las personas que dice ‘nunca digas nunca’, así que el Miss Perú es mi pasión, los concursos de belleza me encantan. Todas las oportunidades que se tengan siempre hay que tomarlas, porque nada está demás y eso es lo que yo también les recomiendo a muchas personas, que siempre tomen las oportunidades, que no las dejen pasar, que si algo les gusta se atrevan a hacerlo y que no vean los obstáculos o las cosas que les dan miedo o dudas, lo peor que les puede pasar es que reciban un ‘no’ o que no les salga como querían, pero nunca se van a arrepentir de que no lo hicieron.

Además de tu trabajo en la organización Miss Perú y en el Conadis, también incursionaste en la actuación ¿Lo has dejado de momento o piensas retomar?

Me encantaría retomar la actuación, fue una experiencia increíble, me divertí y aprendí muchísimo de personas increíbles con tanta trayectoria en este ámbito. Sí me gustaría retomar la actuación, pero en este momento estoy totalmente abocada a los certámenes de belleza, al Miss Grand International.

Me gustaría estar en la actuación, la conducción en un programa de televisión, todo lo que tenga que ver con este rubro que a mí me apasiona y me hace sentir como en casa. No siento que estoy trabajando, siento que estoy en casa haciendo lo que más me gusta.

Si no te dedicaras a la organización Miss Perú ¿En qué otra carrera piensas que te podrías haber desarrollado?

Diseñadora. Cuando estaba en el colegio en las clases de matemáticas yo diseñaba vestidos, me encantaba dibujar, todo lo que es diseño de ropa me encanta, lo fashion , la moda, los desfiles de todos los países, me parece fascinante ese mundo, por eso me metí en el modelaje.

Con la organización Miss Perú estamos creando toda la indumentaria que voy a llevar al Miss Grand International, es un sueño, estoy incluso dibujando con los diseñadores.