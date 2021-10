Rodrigo González y Gigi Mitre responden ante posible demanda de Patricio Parodi

¡No se quedaron callados! Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron sobre las últimas declaraciones que dio Patricio Parodi para anunciar que estaría evaluando tomar acciones legales contra los conductores por emitir imágenes de su vivienda en un reportaje.

Según indicó el chico reality, considera una invasión a su privacidad que el programa Amor y fuego difunda contenido de su entorno más cercano en una fiesta que se realizó por su cumpleaños días atrás.

“Me molesta mucho. Entiendo que sea una figura pública, pero creo que hay límites, límites que no se deben pasar. Entrar a filmar desde afuera de mi casa, el espacio privado está mal. Si no me equivoco, estoy averiguando con un abogado de la empresa de mi familia. Sé que es un tema penal”, dijo a las cámaras de América TV.

Ante esto, Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron durante la transmisión en vivo de este 19 de octubre que no temen a las “amenazas” de Patricio Parodi, y recalcaron que ya tienen mucha experiencia en televisión y respaldo legal.

“Está indignado, evalúa demandarnos porque no es posible que grabemos su fiesta. Todo Casuarinas ve tu casa, tu casa se ve de todas partes. Se ponen en la ventana, los grabamos y la culpa la tiene el mensajero”, dijo el también influencer.

La figura de televisión también se refirió al asesoramiento que viene recibiendo el ‘guerrero’ de un abogado cercano a su familia.

“Si se trata de temas legales, aquí hay para regalar . Antes que nuestro material salga al aire, pasa por un control legal. Tenemos 13 años al aire... estamos dotados de abogados”, precisó.

Por su parte, Gigi Mitre desestimó las declaraciones del competidor y le aconsejó enfocarse en sus juegos virtuales: “No vengas a amenazar con demandas. La gente no es tonta y nosotros no somos mancos. Anda prende tu play y juega Dota”.