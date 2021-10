Patricio Parodi planea tomar acciones legales contra Amor y Fuego tras grabarlo en su casa

Este lunes 18 de octubre, Amor y Fuego difundió imágenes de lo que fue la fiesta privada de Patricio Parodi para celebrar su cumpleaños número 28. El programa de espectáculos captó al chico reality al lado de una joven, cuya silueta parecía ser la de Luciana Fuster, quien desde hace algunas semanas viene siendo vinculada con el modelo.

Sin embargo, este martes el ‘Pato’ manifestó su molestia durante una conversación con América espectáculos, ya que estos videos mostrados por el programa conducido por Rodrigo González Gigi Mitre muestran su casa. Por ello, el capitán de los guerreros considera que aquello fue una invasión a la privacidad, por lo que analiza tomar acciones legales.

“Me molesta mucho. Entiendo que sea una figura pública, pero creo que hay límites, límites que no se deben pasar. Entrar a filmar desde afuera de mi casa, el espacio privado, está mal. Si no me equivoco, estoy averiguando con un abogado de la empresa de mi familia, sé que es un tema penal”, inició.

“Hay que respetar la propiedad privada. Así como pueden grabar mi sala, el día de mañana pueden grabar mi cuarto. Por más periodistas que sean, se dicen llamar periodistas, uno cuando estudia sabe cuáles son los límites. Esas imágenes están desde muy lejos, hay líneas que no se deben pasar”, añadió.

Asimismo, Patricio Parodi señaló que las versiones de un romance con Luciana Fuster son solo morbo, y que durante su fiesta bailó con ella y también con otras amigas.

“Siempre jugando con el morbo. Yo soy de las personas que si no sé no opina, no comenta, que la gente hable o genere titulares. No se ve nada, no hay ningún beso, no hay nada. Es mi cumpleaños. Así como puedo bailar con una amiga, puedo bailar con tres o cinco amigas”, añadió.