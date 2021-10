Pamela Franco confirmó desgarro de Christian Domínguez tras ser visto en silla de ruedas

El pasado fin de semana, Christian Domínguez fue captado luego de que se filtró una foto donde se ve al intérprete de “A llorar a otra parte” en una silla de ruedas dentro de una clínica local.

Ante ello, su actual pareja, la exintegrante de Puro Sentimiento Pamela Franco, declaró al Trome que el cantante se encuentra bien de salud, pese a tener una lesión. “Sí, tuvo un accidente en un programa y tiene un desgarro, por eso fue a la clínica, para descartar algo peor” , confirmó.

El portal Instarándula del periodista de espectáculos Samuel Suárez fue quien descubrió a Domínguez en dicho estado. No obstante, el propio artista utilizó sus redes sociales momentos después para compartir con sus seguidores que se encuentra desarrollando sus actividades laborales y repartiendo los pedidos en su nuevo chifa, su último emprendimiento durante la pandemia.

“Empezamos con mi rehabilitación a mi desgarro en mi ligamento anterior (...) Espero volver pronto a utilizar mi pierna como siempre de la mejor forma” , comentó el empresario.

Christian Domínguez afectado por las recientes polémicas de Pamela Franco

El líder de la Gran Orquesta Internacional reveló que su familia es su talón de Aquiles y defendió a su actual pareja Pamela Franco de las críticas durante el último programa de El reventonazo de la Chola.

“Yo, particularmente, soy muy fuerte y siempre estoy acostumbrado a esto, desde mis 23 años, yo siento que nací para esto… Tolero muchas cosas, tengo mucha pasta para esto, pero Pamela no”, dijo Domínguez.

Ernesto Pimentel le preguntó cómo se sentía al verla llorar al estar envuelta en diversas polémicas con Nilver Huarac. ”No me gusta verla llorar, cuando ella llora me da cólera, me da pena, porque no es justo que esté sufriendo, porque ella no hace nada para estar así. Yo me he encargado de que ella sea feliz”, expresó.