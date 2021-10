Luciana Fuster está “reviviendo” tras enfermarse y descarta COVID-19: “No podía levantarme”

¡Se recupera! Luciana Fuster reapareció luego de presentar fuertes malestares el lunes 18 de octubre. La modelo tranquilizó a todos sus seguidores al comentarles que los vómitos y fiebre que tuvo se deberían a un virus o infección estomacal. A través de sus redes sociales, la chica reality descartó haberse contagiado de la COVID-19.

La integrante de Esto es guerra también mencionó que no pudo realizarse exámenes médicos porque no lograba salir de su cama.

“ Estoy recién reviviendo de ayer... así que parece un virus del estómago, ni siquiera podía hacerme exámenes porque no podía levantarme de mi cama. Ayer he dormido toda la tarde y toda la noche. Me dio fiebre y vomité 20.000 veces. Horrible”, contó.

Además, Luciana Fuster explicó que también presentó mareos debido a que no ha podido alimentarse bien. Mencionó que, hasta el momento, solo ha comido sopa.

“Ahorita ya estoy un poco más viva, solo comí (sic) la sopa que les mostré y estaba un poco mareada porque no he comido bien, pero aprendí que, cuando el cuerpo pide descanso, hay que darle descanso”, detalló.

Luciana Fuster molesta por supuesto reglaje

Luciana Fuster se refirióa su denuncia sobre un supuesto reglaje por el que estaría siendo afectada. La integrante de Esto es guerra confesó haber sentido mucho temor al ver dos vehículos estacionados afuera de su vivienda sin motivo aparente: “Es feo, es peligroso”.

En ese sentido, expresó su rechazo ante estas prácticas que utilizarían algunos programas para obtener información. “Hay límites. No por ser figuras públicas pueden invadir la privacidad de uno”, indicó. Finalmente, señaló que luego de hacer la denuncia el acoso cesó. Video: América TV