Korina Rivadeneira le reclama a Mario Hart: “¿Eres mi esposo y no sabes cómo estoy?”

Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizaron un tenso momento en la edición de este martes 19 de octubre en Esto es guerra. Los esposos tuvieron un intercambio de la palabras luego de que el piloto no recordara que días atrás la venezolana tuvo que estar en reposo por presentar problemas de salud.

La discusión ocurrió después de que el ‘tribunal’ explicara que envió a Azul y Matías al equipo de los ‘guerreros’ porque necesitaban refuerzos, debido a que Luciana Fuster y Angie Arizaga estaban fuera de la competencia por motivos médicos.

Mario Hart no estuvo satisfecho con la respuesta del ‘tribunal’, que le recordó que Korina Rivadeneira también estuvo con licencia. “Se lo pongo con manzanita para que pueda explicar, su esposa Korina Rivadeneira tuvo la misma enfermedad que tuvo Luciana y pregunte si ella pudo competir, ella me pidió una licencia y no vino”, explicó.

Tras esta explicación, Hart no entendía la decisión del ‘tribunal’. Por ello, Rivadeneira habló sobre el tema y le increpó que no recuerde el malestar que sintió hace unos días.

“Bueno, ya lo dijo el ‘tribunal’, no sé si te acuerdas, pero estuve bastante mal, aunque bueno tú ni siquiera paras en la casa, así cómo te vas a dar cuenta (...) Obvio que sábado y domingo no tenía que venir al trabajo por eso pude descansar y venir al trabajo el lunes”, acotó.

No obstante, Mario no se quedó callado y aseguró que no la vio delicada de salud. “A ver, en cuánto tiempo te recuperaste. El sábado y domingo no estuviste bien, yo en la casa te vi perfecto, no había ningún problema contigo”, dijo el chico reality.

Inmediatamente, Korina respondió con evidente fastidio: “No entiendo amor, ¿tú eres mi esposo y no sabes cómo estoy yo?”.