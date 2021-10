Jessica Newton acusa a Camila Escribens de solo querer participar en el Miss Universo

El pasado domingo 10 de octubre se llevó a cabo el Miss Perú 2021, donde Yely Rivera se convirtió en la sucesora de Janick Maceta. La joven de administradora de 27 años se impuso ante Camila Escribens, un de las favoritas durante todo el certamen. Tras los resultados, salieron a la luz decisiones que pusieron en el ojo de la tormenta a Jessica Newton, la cabeza de la organización.

Todo empezó cuando la finalista borró de su Instagram todas las fotos relacionadas con el Miss Perú y quitó de su descripción el título de Miss Grand Perú 2019. Este comportamiento llamó mucho la atención de los seguidores de la joven y del concurso. Y durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le consultó a Newton qué fue lo que realmente pasó con Escribens.

Ante esta interrogante, la máxima organizadora del Miss Perú no dudó en señalar que la modelo le comunicó que solo estaba interesada en participar en el Miss Universo y no en los otros certámenes. Y como se sabe, Yely Rivera fue la elegida para competir en el concurso más grande belleza.

“ Camila Escribens me comunicó personalmente que no participará en ningún certamen que no sea el Miss Universo”, escribió Jessica Newton.

Asimismo, en otra publicación, la empresaria reveló que está “aburrida” de estar hablando sobre la renuncia de Camila.

Jessica Newton acusa a Camila Escribens solo querer participar en el Miss Universo. Foto: Instagram