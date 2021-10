Ignacio Baladán tras salir de Esto es guerra: Siento dentro de mí que tendré mi revancha

El lunes 18 de octubre, Ignacio Baladán fue eliminado de Esto es guerra, pues no tuvo los suficientes votos por parte de su equipo. Ante ello, el competidor uruguayo decidió pronunciarse y mencionar que espera regresar al reality para una revancha. Baladán mencionó que ya no estaría con los ‘combatientes’, pues pensó que lo apoyarían.

A través de sus historias de Instagram, Ignacio Baladán se mostró afectado e intentó aguantar las lágrimas. Además, el exintegrante de Esto es guerra aprovechó para agradecer a la producción.

“Quería darme el tiempo para agradecer a Esto es guerra porque yo me siento parte del programa. Para mí, es mi casa. Si me costó irme ayer… Yo siento adentro mío que tendré mi revancha; obviamente, si la tengo, la tendré en los ‘combatientes’, porque a los guerreros no volveré ”, dijo al inicio.

El día de su eliminación, Ignacio Baladán estaba en sentencia junto con Patricio Parodi, el capitán de los ‘guerreros’. La única en votar por él fue Korina Rivadeneira, por lo que quedó fuera del programa.

“Espero que muy pronto pueda volver y tener una chancecita más para tener mi revancha y agradecerles a todos por todos estos años, a toda la gente de producción, a todos detrás de cámaras. Seguimos grabando La academia, solo quería decirles eso”, concluyó el empresario.