Flavia Laos sobre presunto romance de Patricio Parodi y Luciana Fuster: “La vida da vueltas”

Patricio Parodi anunció el fin de su romance con Flavia Laos en agosto último. Poco después, al chico reality se le empezó a ver muy cercano a Luciana Fuster, con quien trabaja en Esto es guerra y radio Onda Cero, lo cual dio pie a especulaciones sobre un posible romance. Ante los constantes rumores, ambos aseguraron que entre ellos no había más que una muy buena amistad.

Sin embargo, el último fin de semana, el popular ‘Pato’ Parodi fue captado muy cariñoso con una joven muy parecida a la influencer y, según Rodrigo González y Gigi Mitre, sí se trataba de Fuster.

Al enterarse de lo ocurrido, Flavia Laos se pronunció y dejó claro que no estaría de acuerdo en que Luciana Fuster y Patricio Parodi hayan iniciado una historia de amor.

“Si es que ella fue, ya queda en la conciencia de cada uno, la vida da muchas vueltas (...) No sé si han dicho si es Luciana o no, pero si fuera el caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así”, aseveró la actriz y cantante.

“Él la jalaba a la radio, la jalaba a la canal, sería raro que de la nada nazca algo, si te gusta alguien como que le echas lente hace tiempo. Me lo recontra negó, me dijo que nada que ver, que no hay forma”, añadió Flavia Laos.

Patricio Parodi negó romance con Luciana Fuster

A mediados de septiembre, Patricio Parodi negó estar en salidas con Luciana Fuster tras las especulaciones que surgieron por los tiktoks que grabó con la influencer.

“Somos amigos, grabamos tiktoks... Así como he grabado con Rosángela, grabaré con ella. He grabado con Tefa, con Angie, con Paloma, con todas mis compañeras porque es lo que el público pide, al público le gusta”