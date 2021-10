Evaluna Montaner tras anunciar su embarazo: “Mi papá al comienzo estaba en shock”

Tras anunciar que espera a su primer bebé junto a Camilo Echeverry, la cantante Evaluna Montaner habló sobre su embarazo y contó cómo fue la reacción de su padre, el artista Ricardo Montaner. Recordemos que la pareja hizo el anuncio oficial a través del videoclip de su nuevo tema “Índigo”, que muestra el emotivo momento en el que sus familiares se enteran de la noticia.

En una entrevista para el portal Infobae, la joven cantante reveló que su padre quedó paralizado cuando le mostró la prueba de embarazo positiva.

“Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto”, expresó Evaluna.

Sobre los síntomas de su embarazo, la esposa de Camilo Echeverry mencionó que vivió un momento complicado debido a que tenía pocas ganas de alimentarse. Pero el intérprete de “Favorito” y “Vida de rico” la cuidó y acompañó en el proceso.

“(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, agregó la hija de Ricardo Montaner, quien ahora también es la directora de los videoclips de su esposo.

Evaluna revelo que tuvo que posponer su sueño de convertirse en madre por trabajo

El videoclip de “Índigo” ya supera las 20 millones de reproducciones en YouTube y en los primeros días, ocupó el primer lugar en las listas de música de más de 15 países.