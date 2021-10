Matías Ochoa, el nuevo jale de Esto es Guerra que difundió video íntimo de su novia sin consentimiento

Durante el último programa de Esto es guerra, emitido el día de ayer, 18 de octubre, se revelaron dos nuevos ingresos que dejaron atónitos a los chicos reality y a los conductores. Se trata de los integrantes de México Azul Granton y Matías Ochoa, quienes llegaron al país para sumar fuerzas contra el equipo de Puerto Rico.

Ochoa es un joven argentino que quiere que el campeonato se quede en el territorio. “Muchas gracias por darme la bienvenida, nunca había conocido el Perú y quiero probar el ceviche peruano. Yo estuve en Combate Guatemala hace dos años, llegué a los 19 años. Estoy saltando como un ‘sapito’”, dijo al ingresar al set.

¿Quién es este personaje? Es argentino pero ya mexicanizado, como divulgó en una entrevista a Desde Puebla, se mudó a Estados Unidos con la esperanza de tener oportunidades como actor hasta que le llegó la llamada para formar parte de Guerreros México.

Matías Muñoz en Guerreros México

“Para empezar, es el país de las estrellas, el país de los actores, el país de todo, así que me gustaría seguir creciendo como artista en este gran país y seguir creciendo como persona”, comentó para el show de Puebla.

Asimismo, recordó cómo fue su ingreso al reality, a través de un casting, y agradeció a los espectadores por haberlo elegido. “La verdad el público de Guerreros me estuvo pidiendo mucho para el casting. La productora accedió en darme la oportunidad de que hiciera el casting, entré con todo y por suerte se pudo ganar, seguimos dando batalla, y contento de poder seguir participando en Guerreros”, comentó.

En 2016, durante una entrevista con Fran Vidal Espectáculos, Matías Ochoa fue considerado como un youtuber que desempeñaba el cargo de jefe de área Compromiso Cambio Joven en la Secretaría de Estado de la Juventud, organismo del Estado Provincial de San Luis, en Argentina.

Incursionó en esa plataforma desde los 15 años. “Me había comprado un celular, estaba aburrido y se me ocurrió grabar un vídeo haciendo playback de un tema de One Direction. Lo subí y me bardearon, me dijeron que nunca iba a llegar a nada. Entonces, la remé y eso me motivó para seguir haciendo videos copados”, comentó.

Dijo que su inicial objetivo era aparecer frente a la cámara para que en un futuro, él pueda ver cómo era de joven y tenerlo como recuerdo. Ese mismo año ganó un certamen del programa Uplay Network, transmitido por Telefé. “Todo esto comenzó porque quería ser actor, miraba las series de Disney Channel y me parecía lindo. Tomé unas clases de teatro y me encantaría retomar para desarrollar esa parte” , concluyó.

Sin embargo, el joven de 23 años ha estado involucrado en un caso de chantaje sexual luego de hacerse conocido como youtuber, según reportó el diario argentino El Puntano. Ochoa apareció en un video con su novia de ese entonces desnuda, a pesar de que ella le pidió en repetidas ocasiones que no lo hiciera. Un hecho que generó indignación en San Luis.

Al formar parte de un organismo del Estado debía mantener una buena imagen, y su trabajo consistía en entretener al público durante los actos de gobierno que se denominaban La previa. Aún así, decidió distribuir y viralizar las imágenes.

Pese a este hecho, no hubo ningún tipo de sanción para Matías Ochoa, quien luego migró a Guatemala, y ahora se encuentra en Perú.