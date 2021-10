Azul Graton y Matías Ochoa, nuevos integrantes de EEG, sorprendidos por el clima de Lima

Azul Graton y Matías Ochoa fueron presentados como los nuevos integrantes de Esto es guerra el último 18 de octubre. Tras su sorpresiva aparición en el set del reality, ambos compartieron la noticia con sus miles de seguidores en redes sociales.

Las figuras de televisión lamentaron haber tenido que mentir sobre su ubicación durante los últimos y también compartieron sus primeras impresiones sobre Lima, lugar donde se quedarán a vivir hasta culminar su participación.

Además de comentar que tuvieron problemas con su vuelo, los argentinos expresaron su sorpresa al hablar sobre el clima de Lima. Según indicaron en sus cuentas de Instagram, no están acostumbrados al frío que sintieron en la capital, a pesar de estar cerca del inicio del verano.

“Necesito ir a comprarme ropa de abrigo porque hace mucho frío y lo único abrigado que traje es este buzo que lo tengo puesto hace tres días. Chicos, hace frío, estamos en la otra parte del hemisferio. Hace mucho frío y necesito abrigo”, precisó Azul Graton.

Minutos después, la pareja se mostró dentro de un centro comercial y ambos comentaron a sus seguidores que solo harían unas pequeñas adquisiciones para afrontar la baja temperatura hasta que llegue el cambio de estación.

“Tienen razón, no me voy a comprar mucha ropa de abrigo si ya viene el verano”, dijo la exparticipante de Guerreros 2021.

Por su parte, Matías Ochoa comentó en Instagram que el clima de Perú le hace recordar a su país natal: “Hace mucho tiempo que no sentía este frío. Creo que me acostumbré mucho al clima de México y de Guatemala. Ahora me siento como en invierno en Argentina. Me estoy muriendo de frío, chicos”, dijo el nuevo ‘jale’ de Esto es guerra.