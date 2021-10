Antonio Pavón sobre Sheyla Rojas: “Me preocupaba saber quién era su pareja”

Antonio Pavón, Sheyla Rojas y el hijo de ambos se enlazaron en vivo desde México con Amor y fuego para contar cómo la están pasando en tierras aztecas. El ex chico reality sorprendió a todos al confesar que se sentía muy preocupado por su visita, ya que no conocía a la nueva pareja de la modelo peruana, el empresario Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’.

El torero español manifestó felicidad porque su pequeño se volvió a reencontrar con su mamá y reveló que se lleva muy bien con Galarza.

“(Te) soy lo más sincero del mundo. Me siento tremendamente feliz porque veo que la mamá de Antoñito está muy feliz , está muy tranquila, muy estable y esa serenidad nos la ha transmitido aquí en casa. Algo que me preocupaba era saber quién era la pareja de Sheyla y me ha caído de pt* madr* ”, dijo.

Asimismo, resaltó la amabilidad de ‘Sir Winston’ por recibirlos en su casa. “ Nos ha recibido en casa como parte de la familia, muy educado, muy correcto, muy agradable, todos los adjetivos que tengo quedan cortos ”, añadió.

Sobre una posible boda entre el empresario y Sheyla Rojas, Antonio Pavón les dio su bendición. “Mi check también está”, comentó.

Como se sabe, Antonio Pavón y su hijo se encuentran cumpliendo cuarentena obligatoria en la casa de ‘Sir Winston’ para luego viajar a Estados Unidos, donde el pequeño será operado. La modelo no podrá acompañarlos porque no le renovaron la visa estadounidense.