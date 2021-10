Secret story por Telecinco: ¿cómo ver La casa de los secretos EN VIVO?

El programa español Secret story, emitido por Telecinco, está cada vez más interesante, ya que los secretos causan encuentros emocionales entre los participantes. En el último episodio, Emmy Russ abandonó el reality y reveló los estragos que su secreto le causaban en su presente. “Quería darles muchas gracias por aceptarme en la casa y por apoyarme” , les dijo la concursante rusa a sus compañeros. “Los espero fuera”, agregó. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? La tensión continúa y las expectativas del público también.

¿En qué quedó el capítulo anterior de Secret story?

En el último capítulo de la gala, Emmy Russ fue expulsada tras revelar su secreto. “Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó”. Frente a esta noticia, sus compañeros decidieron darle mensajes de aliento. Por su parte, Isabel Rábago le dijo que es una persona valiente, “es un placer haberle conocido, es una gran persona y me va a tener siempre”, mientras que Luis Rollán ha asegurado que “no se quede nunca con la sensación de que está sola porque no lo está”.

Los momentos sensibles continuaron cuando Julen recibió una caja de ropa que su familia le había mandado. “Me voy a poner aquí a llorar. A mí madre le quiero dar las gracias no solo por esto. Mamá, que gracias por todo. Por la ropa, pero gracias por haberme dado la educación que me has dado. Por haberte esforzado tanto en que salga así: un hombre hecho y derecho. Me acuerdo de ti todos los días. Para mí, eres el mayor ejemplo que hay en la vida”, pronunció el participante.

¿Quiénes son los participantes de Secret story?

Adara Molinero

José Antonio Canales Rivera

Sandra Pica

Cynthia Martínez

Cristina Porta

Daniel Oviedo y Jesús Oviedo, Gemeliers

Isabel Rábago

Julen

Luca Onestini

Lucía Pariente

Luis Rollán

¿De qué trata La casa de los secretos?

Los famosos deberán aprender a convivir en una casa en la que serán grabados las 24 horas del día. El objetivo principal del reality es que cada participante guarde su secreto hasta el final y descubra qué oculta el resto de sus compañeros.

Horario de La casa de los secretos

El siguiente episodio se emitirá en directo a partir de las 8.00 p. m. (hora de España) por Telecinco y seguirá a las 10.00 p. m. (hora de España) tras los informativos.

¿Qué canal transmite La casa de los secretos?

El programa de Secret Story es transmitido por la cadena de televisión española Telecinco.

¿Cómo ver Telecinco EN VIVO?

Si te encuentras en España y quieres ver el famoso reality show Secret story, puedes sintonizarlo en el canal 5 en señal abierta. Si deseas visualizarlo en HD, mira el canal 50.

¿Dónde ver La casa de los secretos EN DIRECTO?

Una vez sintonizado el canal 5 o el canal 50, podrás ver La casa de los secretos en vivo desde las 8.00 p. m. (hora de España). Asimismo, revive los mejores momentos en La República Espectáculos.