Melissa Paredes sobre Yolanda Medina: “Ella regresa como si nada y a mí me sentencian”

Melissa Paredes se quejó este lunes 18 en la edición de América hoy de que la envíen nuevamente a sentencia en la cuarta gala de Reinas del show. Ella y Vania Bludau obtuvieron las calificaciones más bajas por parte del jurado y el próximo sábado se enfrenarán por la permanencia en el reality.

La conductora del programa no se mostró a gusto por la decisión que tomaron en el programa. No es la primera vez que pasa por la misma situación. Un similar hecho ocurrió en setiembre pasado.

Paredes reclamó que otras personas gocen de oportunidades. Mencionó el nombre de Yolanda Medina, quien se ausentó de una gala pasada por contagio de la COVID-19 de su hija.

“Me parece injusto que Yolanda regrese como si nada y a mí, porque le da la gana el productor, me pongan en sentencia. Mejor no regreso y me quedo en casa”, dijo Paredes disgustada.

Melissa Paredes retorna a América hoy tras superar la COVID-19

El pasado 12 de octubre, Melissa Paredes alegró a sus compañeras de América hoy al pisar nuevamente el set del magazine. Ella se ausentó por varios días luego de dar positivo a la COVID-19.

“Estoy feliz, estoy contenta y agradecida con el programa por otra vez abrirme las puertas. A mis abuelitos que me esperaron, aquí estoy más fuerte que nunca”, dijo la figura de América TV.

Edson Dávila y Ethel Pozo resaltaron el buen semblante de su compañera luego de no verla por dos semanas. “Ahora estamos completos”, expresó la hija de Gisela.