La voz senior 2021 EN VIVO FINAL: sigue minuto a minuto la última gala

Este lunes 18 de octubre se llevará a cabo EN VIVO la gran final de La voz senior. Tras varios meses de arduo trabajo entre los entrenadores Eva Ayllón, Tony Succar, el dúo Pimpinela y Daniela Darcourt con sus pupilos, finalmente se conocerá qué equipo alzará la copa del programa de canto que ha calado en el corazón de muchos peruanos al dar tribuna a los adultos mayores.

A continuación, te contamos todos los detalles que tienes que saber sobre la última gala de La voz senior.

¿Quiénes son los finalistas de La voz senior 2021?

Óscar Centeno

El participante del equipo de Daniela Darcourt es todo un ejemplo de lucha por la vida. Óscar Centeno estuvo internado dos meses en UCI por la COVID-19. Él contó que gracias al apoyo de su esposa Jacquelyne, con quien lleva más de 36 años de casados, logró superar la enfermedad y ahora se encuentra en la final de uno de los realities más importantes del país.

Mito Plaza

Mito Plaza llegó a la final de La voz senior como parte del equipo Pimpinela. En una de sus últimas presentaciones, el participante rompió en llanto al ver la foto de su esposa fallecida tras cantar sobre el escenario.

“Yo quisiera hacer remembranza a esto. Como usted lo dijo, gran señora Eva Ayllón, siempre mi esposa va a estar presente. Sí la siento, créanme... Me quede o no me quede, mi gratitud siempre va a ser eterna”, dijo.

Lourdes Carhuas

Lourdes Carhuas partió como la gran favorita desde que pisó La voz senior. Ella llegó hasta la final gracias a la canción “Miénteme” y tras vencer a Abel Alcántara. Tony Succar la eligió como la representante de su equipo y eso desató críticas en redes sociales por un supuesto favoritismo.

Luis Ángel Reddel

Sin duda, Luis Ángel Reddel se robó el corazón de todos los entrenadores de La voz senior con su potente voz y su historia de supervivencia. El hombre de 64 años llegó a Perú hace año y medio desde Argentina para buscar un mejor futuro. Él contó que, junto con su esposa, se ganan la vida vendiendo golosinas por las calles del distrito de Comas. Reddel defiende al equipo de Eva Ayllón.

La voz senior 2021: horario de la final

La final de La voz senior se llevará a cabo este lunes 18 de octubre a partir de las 8.00 p. m.

Aquí te dejamos la lista de horarios en otros países:

Estados Unidos: 6 00 p. m. (hora del Pacífico), 9 00 p. m. (hora del Este)

Colombia y México: 8 00 p. m.

Chile y Venezuela: 9 00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (19 de octubre).

¿Qué canal transmite La voz senior 2021?

La voz senior se podrá ver por la señal de Latina.

¿Cómo ver canal Latina TV EN VIVO?

DirecTV : canal 192 (SD/HD) canal 1192 (HD).

Movistar TV: canal 102 (SD) canal 802 (HD).

Claro TV: canal 2.

¿Dónde ver La voz senior Perú 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes ver la final de La voz senior a través de YouTube o por LR Espectáculos.