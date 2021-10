Kate del Castillo promete regresar al Perú tras terminar de grabar La reina del sur 3

Kate del Castillo y todo el elenco de la tercera temporada de La reina del sur paralizaron el Cusco durante su paso por esta ciudad hace unos días atrás. La actriz mexicana y el resto de actores tuvieron la oportunidad de conocer y grabar en la ciudadela de Machu Picchu, así como de realizar algunas escenas en las principales calles del centro de Lima.

Tras ello, la artista que le da vida a Teresa Mendoza aseguró haberse quedado impactada con lo que conoció en su paso por nuestro país y aseguró que volverá para realizar nuevos proyectos. Asimismo, la estrella de Telemundo felicitó el trabajo de los actores peruanos, quienes grabaron algunas escenas con ella.

“Tengo la suerte de haber conocido Cusco y Machu Picchu, de haber disfrutado de su comida, su gente; ustedes son gente maravillosa que me han tratado como una reina, he sido muy feliz estos días aquí en Perú. Mis compañeros actores peruanos son increíblemente talentosos, muy profesionales”, indicó para Trome.

“Se supieron adaptar con mucha facilidad a las exigencias del rodaje y sobre todo capturaron el espíritu de la serie. Basados en esta maravillosa primera experiencia de rodar en el Perú, sin duda será un lugar al que regresaremos con nuevos proyectos, son muchos puntos de su geografía que tienen mucho para contar y dar en el mundo del cine y la televisión”, añadió.

Desde que comenzó con su aventura de darle vida a Teresa Mendoza, Kate del Castillo empezó a ser señalada como una mujer dura y de carácter fuerte. Pese a ello, la actriz reveló que sí tiene características de dicho personaje, pero, como cualquier otra mujer, podría enamorarse sin problemas.

Kate del Castillo fue captada saliendo del Hotel Bolivar. Foto: Carlos Contreras/La República

“El que sea una mujer fuerte no limita el hecho de que puedo ser una persona que me gusta el romance. Se cree mucho que una mujer con carácter no se puede enamorar, nada más falso. En ese aspecto ahora soy más cautelosa, en este momento estoy contenta con quien soy, con lo que he logrado en mi profesión y como mujer, pero sé que todavía me queda mucho camino y ahí vamos”, precisó.