Janet Barboza sobre Vania Bludau en Reinas del show: Hace tiempo debieron eliminarla

Las últimas participaciones de Vania Bludau en Reinas del show han sido muy cuestionadas por una supuesta falta de compromiso a la hora de presentar sus números en la pista de baile. A estos comentarios se sumó Janet Barboza, quien le llamó la atención a la modelo y aseguró que la ha visto muy desanimada cuando está en la competencia.

Todo empezó cuando Melissa Paredes reclamó este lunes 18 de octubre en América hoy a la producción de Gisela Valcárcel por ponerla en sentencia junto a Vania Bludau y Yolanda Medina.

“ Hago mi queja pública. Me parece injusto que me pongan en sentencia por tener COVID-19 . Un versus me encantaría, pero que me pongan en sentencia”, dijo la ex reina de belleza.

Ante esto, Janet Barboza, quien coincidió con la molestia de Melissa Paredes, arremetió contra Vania Bludau y señaló que la bailarina ya debió ser eliminada de Reinas del show.

“Hay algo que quiero decir y es de verdad. Yo no termino de leer a Vania Bludau, veo su cara, rostro, pero no sé cuándo está feliz, triste. ¿Qué pasa contigo? Ahora, así con estas galas que tienes brindando en Reinas del show, para mí, ya debieron haberla eliminado porque la veo muy desganada ”, apuntó la presentadora.

Por su parte, Belén Estévez, quien estuvo en el set de América hoy, se puso de acuerdo con los comentarios de Barboza sobre Bludau: “No me gustó tanto (la última gala de Vania). Siento que antes de salir a escena, a Vania le dan una pésima noticia, ella sale con las últimas energías que le quedan”.