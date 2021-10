J Balvin y su último mes entre polémicas: Residente, los Grammy y el video sexista

Pésimas casi tres semanas de J Balvin. El cantante de 36 años fue reprobado por varios artistas musicales, incluida la conocida respuesta de Residente. Varios días después se publicó la canción “Perra” y fue denunciada en comentarios hasta que YouTube la eliminó.

Todo comenzó con la ausencia del colombiano para la vigésimo segunda edición de los premios Latin Grammy. J Balvin escribió en Twitter que menosprecian al reguetón y al género urbano latino. “No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto. Es mi opinión, y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto”, publicó.

Residente comenzó las muchas réplicas que recibió J Balvin. Uno de sus argumentos más resonados tuvo al histórico Rubén Blades como personaje. “O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, dijo.

Se sumó la compositora española Beatriz Luengo: “Señor Balvin, no vale respetar cuando uno está contento e irrespetar (sic) cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que como tú merecen una oportunidad”, expresó.

Incluso la propia Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le respondió al cantante: “Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados”.

Lo reciente fue el retiro del tema “Perra” de YouTube. El contenido del videoclip ahora inexistente es sexista y promueve la violencia de género.

Por supuesto, múltiples voces se han pronunciado. Destaca la crítica de la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, y la judicialización al cantante por la activista Florence Thomas. En primer lugar, Ramírez publicó junto con la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer una carta pública en la que rechazaron el contenido de la letra.

“El artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes —grupos poblacionales de especial protección constitucional—, a quienes presenta con orejas de perro”, señala el texto según refieren los diarios de ese país.

En segundo lugar, la escritora Florence Thomas escribió en la revista Semana: “Tuve mucha dificultad para ver el video de J Balvin hasta el final. No lo pude ver, es decir, yo estaba sofocada y espero que a todas las mujeres colombianas les pase lo mismo. En esa canción, llamada “Perra”, él no va a hablar de la hembra del perro, el mejor amigo de los humanos. No, habla en el sentido de ‘zorras, de putas, de perras’”.

Hasta la fecha, J Balvin no se ha pronunciado al respecto. La única información que circula es que fue el propio artista quien pidió a su equipo sacar el material por el rechazo mediático, pero no está probado.