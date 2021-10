La Uchulú aclara cómo terminó su amistad con el Shamuco: No se me subieron los humos

El domingo 17 de octubre, Esaú Reátegui Wong, nombre real de La Uchulú, se pronunció sobre su distanciamiento con Dian Samuel González, el Shamuco, otro pintoresco personaje de redes sociales. La integrante de El reventonazo de la Chola escribió en sus historias de Instagram un extenso mensaje sobre el tema, no sin antes advertir que se reservaría algunos detalles. “Por respeto a ellos y a mi persona”, dijo sin especificar a quiénes se refería.

En ese sentido, La Uchulú enfatizó que la disolución de su amistad no tiene nada que ver con su repentina popularidad, alcanzada tras protagonizar un video viral de la canción “No sé” del grupo Explosión de Iquitos.

17.10.2021 | Historia de La Uchulú sobre el Shamuco. Foto: captura La Uchulú / Instagram

“ A nadie se le ha subido los humos o la fama porque en primer lugar yo soy una persona común y corriente , que no le ha ganado a nadie, pero tampoco soy menos que nadie, ahora ya ambos estamos en diferentes proyectos, él en los suyos y yo en los míos. Y no, no volveremos a grabar más videitos juntos porque así lo hemos decidido ambos”, afirmó.

También hizo hincapié en lo incómodo que resultaría grabar juntos nuevamente para YouTube y TikTok, a pesar de que sus seguidores lo soliciten.

“ Yo sé que ustedes quieren seguir viendo La Uchulú y el Shamuco juntos, pero ya no sucederá porque grabar juntos se vuelve incómodo, tenso y de muy mal gusto. Principalmente esta nuestra comodidad como persona”, expresó.

En mayo del 2021, ambos personajes dejaron entrever que ya no grabarían juntos. En relación con eso, Esaú Reátegui Wong puntualizó que dicho acuerdo se dio antes de que ingrese a trabajar en la televisión.

“ Yo no me separe de él porque yo trabajo en la TV. No, nuestra separación se dio un mes aproximadamente antes que me llamen a la TV. Y eso que yo solo fui por una semana”, indicó.

La Uchulú utilizó la segunda parte de su mensaje para solicitar a los 517.000 seguidores de Instagram que sigan apoyando al Shamuco.

“Hay público para todos, el éxito es para todos, las oportunidades son para todos, dejen de decir cosas creando una rivalidad absurda”, señaló.