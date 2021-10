Gian Marco y Claudia Moro: la historia de amor que terminó después de 25 años

Gian Marco Zignago sorprendió a sus fans al anunciar que está separado de su esposa, Claudia Moro, desde hace un año y medio. A través de una reciente entrevista, el cantante y compositor peruano confirmó que la relación sentimental con la madre de sus hijos llegó a su fin tras 25 años de matrimonio. Aquí te contamos todos los detalles sobre la historia de amor de la expareja.

¿Cómo se conocieron Gian Marco y Claudia Moro?

Según una fuente cercana a ambos, Gian Marco conoció a Claudia Moro hace más de 25 años y rápidamente se integró al grupo de amigos de su entorno para poder pasar más tiempo con ella y así llegar a conquistarla.

Gian Marco habló sobre su situación matrimonial. Foto: Instagram

Luego de un tiempo de salidas, el intérprete de temas como “Sácala a bailar” y “Parte de este juego” y su pareja decidieron darse el sí en el altar.

Durante los 25 años que duró su matrimonio, Gian Marco Zignago y Claudia Moro tuvieron tres hijos: Abril Zignago, Fabián Zignago y Nicole Zignago. La última decidió dedicarse a la música y hoy en día se ha convertido en una exitosa compositora a nivel internacional.

¿Por qué terminaron Gian Marco y Claudia Moro?

Hasta el momento, no se saben las razones exactas por las que Gian Marco y Claudia Moro decidieron ponerle fin a su matrimonio. No obstante, a principios del 2021, Rodrigo González adelantó que la pareja atravesaba una crisis en su relación. “De la separación se desprenden solo dos cosas, o una nueva unión —vuelven más fortalecidos—, o se divorcian, y me parece que que esta separación va a terminar en divorcio, según me dicen fuentes cercanas”, comentó por aquel entonces el conductor de Amor y fuego.