Christian Domínguez realizó concierto por su aniversario, pero local lució casi vacío

Christian Domínguez y la Gran Orquesta Internacional realizaron un concierto en el popular Huaralino para celebrar el aniversario de la agrupación. Esta presentación también era del debut de Pamela Franco en Puro Sentimiento, sin embargo, las cámaras de Amor y Fuego revelaron que el local lució casi vacío. El reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre no pudo ingresar a dicho establecimiento, por lo que el periodista aseguró que no le permitieron el acceso para que no se viera la poca afluencia de público.