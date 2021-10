Andrés Hurtado a su hija Josetty: “Haré de cuenta que no tienes novio porque sufro”

Andrés Hurtado se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión peruana. Sábado a sábado, el conductor arranca carcajadas con sus ocurrencias en el programa Porque hoy es sábado con Andrés; sin embargo, no solo es noticia por ello, sino también por las divertidas publicaciones que realiza en sus redes sociales. El lunes 17 de octubre, el polémico animador le dedicó un curioso mensaje a su hija Josetty Hurtado a través de Instagram.

En la citada publicación, la figura de Panamericana mostró una instantánea en la que su primogénita aparecía besando a su novio y le escribió “Sé que tienes enamorado, hijita Josetty, pero no para que me lo refriegues así. Ver esta foto me duele. Haré de cuenta que no tienes novio. ¡Sufro! Perdóname”.

Las hilarantes palabras de Andrés Hurtado en Instagram provocaron las risas de sus seguidores. “Papito celoso”, “Es el amor, déjalos que sean felices”, “Se pasó como suegro” fueron algunos de los comentarios que le dejaron al presentador.

Andrés Hurtado y Josetty Hurtado

Como se recuerda, Gennesis y Josetty Hurtado visitaron el Perú en septiembre último para acompañar a su padre en el aniversario de Porque hoy es sábado con Andrés. Luego de unos días, las jóvenes influencers regresaron a Estados Unidos, país en el que radican.

Andrés Hurtado discute con su productor y afirma: “Facturo 12 millones con mi programa”

El sábado 16 de octubre, Andrés Hurtado aseguró que factura 12 millones con el programa Porque hoy es sábado con Andrés tras mantener una discusión con su productor.

“Si el señor Leonardo Bigott, gerente general del canal, desea que yo me retire del programa, vamos a ver si puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, manifestó el polémico presentador.