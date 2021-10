Vania Bludau consuela a Diana Sánchez tras su renuncia a Reinas del show

Diana Sánchez protagonizó uno de los momentos más comentados sobre la última edición de Reinas del show. ¿Qué ocurrió? La ex chica reality renunció en vivo al programa de Gisela Valcárcel y, con la voz entrecortada, explicó que su decisión se debía estrictamente a motivos personales. Luego, se retiró del set y echó a llorar, por lo que tuvo que ser consolada por sus compañeras, entre ellas Vania Bludau.

“Han sido para mí muchas semanas de felicidad. Es una cuestión personal por la que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia”, expresó la exintegrante de Combate entre lágrimas.

Diana Sánchez era una de las competidoras más fuertes de Reinas del show. Foto: captura América TV

Inmediatamente, Diana Sánchez caminó hacia los pasillos de Reinas del show y Yolanda Medina comentó que ya había notado bastante preocupada a su compañera horas antes. “Desde temprano la he visto mal. En la tarde vi su semblante muy desencajado. Le pregunté si pasaba algo, pero no era la misma Diana, la que entra con esa garra”, detalló.

En este momento, Isabel Acevedo confirmó lo dicho por Medina y Vania Bludau corrió hasta donde se encontraba Sánchez y la abrazo para que pudiera calmarse. Dichas imágenes fueron captadas como parte del detrás de cámaras del programa.

Gisela Valcárcel recuerda su etapa en Aló Gisela

Durante la transmisión de Reinas del show, Gisela Valcárcel habló sobre su etapa como conductora del exitoso programa Aló Gisela, con el que se dio a conocer en todo el Perú.

“Yo era una persona bastante insegura cuando empecé a conducir este programa, empiezo sin saber siquiera si me debía poner o no pestañas, era vedette y como vedette me hacen un casting y paso a ser conductora de televisión, y las vedettes siempre hemos usado pestañas postizas”, manifestó el sábado 16 de octubre.