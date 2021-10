Santi Lesmes critica a Vania Bludau en Reinas del show: “No entiendo cómo ganó hace dos años”

En la última edición de Reinas del show, realizado el sábado 16 de octubre, competidoras y jurados dieron sus opiniones sobre el trabajo que viene realizando Vania Bludau en la pista del baile. La mayoría coincidió en que la pareja de Mario Irivarren ha descuidado su objetivo en el programa y criticaron su falta de compromiso.

No obstante, quien tuvo palabras más severas fue Santi Lesmes, quien hasta puso en duda la victoria que tuvo Vania Bludau en el pasado, durante su participación en el show de Gisela Valcárcel.

“ Reflexionando ahora sobre las actuaciones de Vania, no entiendo como ganó hace dos años . Supongo que a lo mejor era otro nivel, y como dice el dicho: ‘En el país de los ciegos, el tuerto es el rey’”, dijo el español en un video grabado antes de la gala.

Tras esto, Gisela Valcárcel le preguntó a Vania Bludau si tenía algo que acotar a las críticas que le envió Santi Lesmes. La modelo se rehusó a comentar. Por su parte, el jurado se defendió señalando que no fue el único que habló en su contra: “ Todas sus compañeras dicen que no se lo está tomando en serio (la competencia) ”.

Acto seguido, la ex chica reality bailó al ritmo de “El anillo”. Tilsa Lozano felicitó su destreza, pero le recordó sus debilidades.

Vania Bludau responde a Santi Lesmes

Tras su show, Vania Bludau tomó la palabra para responder las fuertes críticas en su contra por parte del jurado. “Santi me habló horrible, inclusive ahora en la entrevista que le dieron; pero no voy a dejar que esos comentarios calen. La semana pasada terminé llorando porque soy una persona muy sensible, fuerte por fuera, pero soy sensible. Dejé que cale mucho lo que dijo, esta vez no voy a dejar que cale en mí”, dijo la modelo.