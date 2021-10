Roberto Manrique: Me ofrecieron un taller de actuación cuando trabajaba como mesero en Perú

El actor ecuatoriano que dio vida a ‘Santiago Sanín’ en Sin senos sí hay paraíso y Al final del paraíso, papel que lo llevó al éxito internacional, protagonizó la última edición de la revista People en español donde confirmó públicamente su relación con el activista social Oliver Ranft. Además, reveló que trabajó como mesero en Perú, antes de ser actor.

El actor ecuatoriano y su novio protagonizan la portada de la última edición de People en español. Foto: Instagram Roberto Manrique.

En la mencionada entrevista, Roberto Manrique también contó cómo, casi por azar, entró al mundo de la actuación cuando radicaba en Perú. Al actor, quien se graduó con excelencia de la carrera de Comunicación Social, le propusieron grabar un casting en Perú, pero al no quedar seleccionado le ofrecieron un taller de actuación. Fue en ese momento donde descubrió una de sus vocaciones.

“Me voy a Perú por cosas de la vida. Y uno de mis clientes de la agencia era un canal de televisión que iba a producir una telenovela en Perú, y me dicen: ‘¿Por qué no haces ese casting?’. Lo hice, y no quedé. Nunca había actuado. De hecho, estaba trabajando de mesero en Perú” , explicó.

Como ya se sabe, Manrique está alejado de las pantallas, y totalmente enfocado en liderar un proyecto ambiental junto a la organización “Juntos X la tierra”, con el que busca concientizar sobre la importancia de proteger el medio ambiente y la necesidad de sembrar árboles. Movimiento que comparte con su novio, también activista, Oliver Ranft.

El actor ecuatoriano y su novio Oliver Ranft lideran el movimiento Juntos x la tierra. Foto: Instagram Roberto Manrique.

Roberto Manrique presenta a su novio en una revista internacional

Aunque llevan más de siete años de relación, es la primera vez que el actor de Sin senos sí hay paraíso habla sobre su orientación sexual con los medios de comunicación.

En la entrevista para la revista People en español, Roberto Manrique contó detalles de la relación que mantiene con su novio Oliver Ranft. La pareja se conoció en la Cumbre Internacional del Medio Ambiente que se celebró en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en el 2011, pero recién empezaron a salir en el 2014.

“Él siempre ha trabajado en el ámbito social, trabajaba en el programa de Naciones Unidas para el desarrollo y yo era voluntario. Estaba dando una conferencia en una cumbre climática y al terminar, nos saludamos. Me felicitó y quedamos conectados en Facebook y no fue sino hasta tres años después que reconectamos y empezamos a salir. Y empezó la relación” , expresó.