Reinas del show: Vania Bludau se salva de ser eliminada pese a decisión del jurado

Nuevamente la gala de Reinas del show terminó sin participantes eliminadas. A pesar de que el jurado optó por salvar a Brenda Carvalho de la sentencia y dejar ir a Vania Bludau, la presentadora Gisela Valcárcel quiso darle una nueva oportunidad a la modelo para permanecer en competencia.

Luego de la decisión del panel de especialistas, la conductora de televisión dedicó unas palabras a Bludau y evidenció sus deseos de que permanezca una semana más en el reality.

“No es fácil dejar a una grande como Vania, que, además, ya tenía una corona, la del 2019 (…). Fue esa temporada que la garra de ella, el buen quehacer cada semana nos ha llevado a tener temporadas como Reinas del show, esta es la tercera temporada que hacemos”, reconoció Valcárcel.

Es así que le propuso a la modelo de 31 años enfrentarse en un duelo contra Melissa Paredes, quien se estará reintegrando a la competencia luego de superar la COVID-19, en la próxima gala del 23 de octubre.

En tanto, además de la conductora, las compañeras de Vania la alentaron a aceptar el reto.

“Cuando terminó mi presentación me entrevistaron y dije que si me salvaba el jurado con el comodín, no lo iba a aceptar, porque hay tanta gente grande aquí que me parecería injusto en un futuro que haya un comodín menos, peor si esta vez es el versus que me estás proponiendo tú, dale, lo voy a hacer”, manifestó la influencer entre la celebración de los presentes en el set.