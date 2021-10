Reinas del show: usuarios denuncian supuesto favoritismo por Gabriela Herrera

A través de redes sociales, televidentes que siguen todas las incidencias de Reinas del show manifestaron su incomodidad por un supuesto favoritismo hacia Gabriela Herrera, una de las competidoras más fuertes de lo que va la competencia de baile, ya que se ha convertido en la preferida de los miembros del jurado, quienes terminan halagando cada presentación de la joven.

Tras la última actuación de la tiktoker y luego de que Gisela Valcárcel la criticara porque, según ella, le faltó más sensualidad en su número, muchos usuarios denunciaron cierta inclinación por Gabriela Herrera para que la den como ganadora.

Desde Twitter, los cibernautas reconocieron que la bailarina de 20 años tiene talento, pero que le falta conectar.

“Su peor baile”, “Tiene algo que no me convence”, “ Es buena bailando, nadie lo niega, pero siento que con esa actitud no va a llegar lejos ”, ”Gabriela no transmite nada, pero el jurado le celebra todo. Que tipa para más poco carismática”, “Para bailar hay que transmitir y ¿le dan puntajes altos?” y “Gabriela canta, baila, actúa, pero tiene algo que hace que caiga antipática”, “No pasa nada”, “Sus galas pasadas fueron mejores”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios.

Usuarios denuncian favoritismo a Gabriela Herrera en Reinas del show. Foto: captura Twitter

Usuarios denuncian favoritismo a Gabriela Herrera en Reinas del show. Foto: captura Twitter

Usuarios denuncian favoritismo a Gabriela Herrera en Reinas del show. Foto: captura Twitter

Como se recuerda, en la primera edición de Reinas del show, Korina Rivadeneira también fue duramente criticada en redes sociales por supuestamente ser la “favorita” de Gisela Valcárcel, quien en cada gala no dejaba de elogiar a la modelo venezolana. Finalmente, la esposa de Mario Hart se llevó el premio, y desató todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.