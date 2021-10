Mike Bahía y Greeicy Rendón: la tierna historia de amor entre los cantantes

Tras más de nueve años de relación, los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía unirán sus vidas para contraer matrimonio. Así lo dieron a conocer la noche del sábado 16 de octubre durante el concierto que ofreció Alejandro Sanz.

Los colombianos son una de las parejas más sólidas del género musical urbano y, a raíz de la noticia, se convirtieron en tendencia en redes sociales. Es por ello que a continuación te contamos todos los detalles sobre su relación, desde que se conocieron por primera vez, hasta el anuncio de su compromiso.

¿Cómo se conocieron Mike Bahía y Greeicy Rendón?

Todo comenzó de una manera particular, pues ella fue quien mostró su interés de acercarse y conocer al cantante, y no se rindió hasta llamar su atención. A pesar de la indiferencia que hubo en un principio por parte de él, lo logró.

Ambos se conocieron cuando una amiga en común los presentó en una fiesta, según cuenta Mike. Por su parte, durante una entrevista que dio Greeicy en el 2019 para el programa Fans en vivo, comentó que en ese momento ella tenía 19 años y él 24, y que cuando lo vio quedó muy interesada.

“Casualmente, la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de dos minutos, pero no sé, pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, reveló la cantante y actriz en esa oportunidad.

Eso no quedó ahí, pues el artista le mandó un mensaje a la amiga en común que ambos tenían, donde manifestó que Greeicy le parecía atractiva.

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó”, sostuvo.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que la colombiana intente conquistar el corazón del intérprete de “Buscándote” en ese momento, pues días después ella misma le escribió y, a pesar de lo distante que podía ser Mike al inicio, Greeicy sostiene que más le atraía.

“Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. (...) Luego le dije: ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, recordó.

Eso fue lo que llamó la atención de la también actriz, quien un día se sinceró con él y le dijo: “Mira, te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”, confiesa entre risas.

Mike Bahía y Greeicy Rendón: historia de amor

Sin querer una relación en ese momento, las circunstancias se hicieron cada vez más idóneas para los ahora novios, pues tiempo después formalizaron su relación, convirtiéndose así en una de las parejas más consolidadas de la farándula internacional.

Para demostrar su amor, Mike Bahía le dedicó su tema “Buscándote”, donde ella es la protagonista. También se tatuó el rostro de su prometida en la pierna y una frase en el cuello en honor a su pareja: “Tengo que decirte que antes de que llegaras ya todo estaba preparado para enamorarte”.

Mike Bahía le pide matrimonio a Greeicy Rendón

La emotiva propuesta se dio luego de que la intérprete de “Amantes” subiera al escenario para entonar una canción a dúo con el español Alejandro Sanz, quien le dijo que se quedara unos minutos más para que viera un video, sin imaginarse lo que vendría después.

“Una persona muy especial me ha pedido que le prestara este escenario unos minutos, para hacer precisamente que este momento sea de los más especiales de tu vida”, manifestó el intérprete de “Amiga mía”.

Tras esto, un video se empezó a reproducir en pantalla grande en donde se escuchaba la voz de Mike. “ Tengo mucha pena y muchos nervios y sé que te lo he cantado muchas veces, pero te lo voy a decir más clarito. No quiero que te vayas nunca de mi vida. Para que te enamores, voltea”, le pidió.

Acto seguido volteó y pudo ver arrodillado a su futuro esposo. Ambos se fundieron en un abrazo que emocionó a los asistentes. Como era de esperarse, la respuesta de la colombiana fue un “sí”.

Canciones de Mike Bahía y Greeicy Rendón