Los otros libertadores: Giovanni Arce y Priscila Espinoza unen roles en capítulo sobre Mariano Melgar

Cada domingo, Latina estrena en sus pantallas un capítulo de Los otros libertadores, la producción que cuenta la historia de los peruanos que lucharon por la independencia del Perú. Este domingo 17 de octubre, estará dedicado a Mariano Melgar, poeta y revolucionario precursor de nuestro país, caracterizado por el actor Giovanni Arce.

Él era conocido por los yaravíes que interpretaba inspirándose en su musa ‘Silvia’, apelativo que usaba para referirse a María Santos Corrales. En la ficción, quien le da vida a este personaje es Priscila Espinoza.

No es la primera vez que ambos actores comparten roles juntos. Según contaron, es la tercera vez que interactúan en una misma producción. Anteriormente se les vio en Solo una madre y El último bastión. En este último interpretaron a una pareja de hermanos, y ahora vivirán un intenso romance.

En conversación con La República, los actores hablaron de sus personajes y compartieron lo que les transmitieron al encarnarlos.

“‘Silvia’ es la inspiración de todos los poemas y cartas de Mariano Melgar. Ella apareció en su vida para que él pueda volver a creer en ese amor verdadero (…) Me han tocado personajes que no se han dejado manipular por la presión de los hombres en esa época. Ella no es la excepción”, contó la joven.

“(María Santos Corrales) no es chica sumisa. En la serie, toma la iniciativa y es empoderada”, agregó Arce.

“He aprendido más del Mariano Melgar poeta que lo que me contaron en el colegio. Y también ahondé en quién era Silvia y su rol en la historia, tanto de él, como en este proceso de independización”, añadió la actriz.

Fotograma de Los otros libertadores. Foto: difusión

Sobre la apuesta de Latina de producir contenido cultural

Los actores respaldaron la apuesta del canal en producir una ficción basada en hechos históricos. Arce, quien realizó un documental de su personaje y ya estuvo involucrado en proyectos de contexto histórico, comentó que este trabajo es un gran aporte para revalorizar nuestra cultura.

En tanto, Priscila Espinoza resaltó que los canales de televisión de señal abierta han escuchado las solicitudes de su audiencia para hacer series con contenido educativo.

“Mucha gente se ha estado quejando de que necesitan ficciones que tengan un sentido cultural y educativo. Y por fin las producciones nacionales las están escuchando. Estamos tomando temas que existen en el Perú. Nuestro país tiene miles de años qué contar, porque nuestra historia es muy rica”, destacó.

Fotograma de Los otros libertadores. Foto: difusión

Grabar en pandemia, un reto complicado pero posible

Asimismo, contaron su experiencia de filmar en plena pandemia y con restricciones sanitarias. “Es el doble de esfuerzo, doble tiempo y doble de gasto. Ellos nos tenían bien cuidados. Eso sí, en todo momento hemos tenido la mascarilla. Felizmente nadie se enfermó en el rodaje de nuestros capítulos”, señaló Giovanni Arce.

“No te diré que la pasé genial grabando con doble mascarilla y alcohol por todos lados. Es complicado porque estás acostumbrado a interactuar con tus compañeros y este distanciamientos fue complejo. Nos tuvimos que acoplar a la situación”, agregó Espinoza.