Juliana Oxenford: “No me siento más que un abogado, panadero o médico”

Juliana Oxenford habló sobre la carrera periodística que desempeña en la televisión y también se refirió a las críticas que recibe constantemente por parte de sus detractores en las redes sociales. Como se recuerda, la conductora de TV ha recibido muchos ataques por sus comentarios durante la campaña presidencial 2021.

No es un secreto que la presentadora de Al estilo Juliana expresa sus opiniones acerca de la coyuntura política en su cuenta de Twitter, lo que le ha costado innumerables comentarios negativos hacia ella. Por ello, la periodista reveló que se ha sentido atacada por sus publicaciones en sus redes sociales.

PUEDES VER: Juliana Oxenford se queja de vecino por escuchar a Arjona a alto volumen y recibe contundente respuesta

“Sentí pena, porque andamos necesitados de estar pegados al teléfono. Hemos perdido eso de encontrarnos en algún lugar, tomar un café, mirarse a los ojos”, sostuvo la comunicadora en conversación con Trome.

Juliana Oxenford Foto: Instagram

Asimismo, Juliana Oxenford aseguró no sentirse una estrella de la televisión y mencionó que toma con humildad su rol mediático.

“Si ocurrió, no lo recuerdo. Para mí, este trabajo es uno más. No me siento más que un abogado, panadero o médico”, agregó.

Además, por todos los ataques que ha venido recibiendo, tal y como se mencionó anteriormente, la figura de ATV contó que no considera contratar algún tipo de seguridad, como un guardaespaldas, pese a que su familia se lo ha pedido para mayor tranquilidad.

“Mi familia me lo pidió y respondí que no pasa nada. Sentiría que se me recorta la libertad. Me gusta manejar, salir con mis hijos”, detalló la periodista.