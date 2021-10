Isabel Acevedo revela que lloró tras renuncia de Diana Sánchez a Reinas del show

Una reveladora noticia sorprendió a todos en el set de Reinas del show. En la sexta gala del programa, el último sábado 16 de octubre, Diana Sánchez anunció su retiro de la competencia, debido a cuestiones personales que decidió no develar.

Tras esta medida por parte de la concursante, Isabel Acevedo confesó que lloro por el retiro de su amiga de la competencia.

“ Fue súper fuerte. Yo también me puse a llorar porque Diana es mi amiga y me dio mucha pena. Debe estar pasando por problemas, porque nadie sabe la vida de nadie, pero, pucha, lo lamento muchísimo”, declaró al inicio la bailarina cuando fue consultada por el abandono del reality de Diana Sánchez.

De igual manera, ‘Chabelita’ afirmó que, pese a la tristeza que siente por Diana Sánchez, “la función debe continuar”. “Una puede estar muy nerviosa y triste, pero te secas las lágrimas y a bailar”, señaló la expareja de Christian Domínguez.

Isabel Acevedo tuvo una de las mejores presentaciones de la noche. Desde su ingreso a la pista de baile sorprendió con sus particulares pasos al ritmo del tema “El fulanito”, con lo cual se llevó los dos puntos extra por decisión unánime del jurado. Así también, la popular bailarina se consagró con los mejores pasos de la noche al obtener el mejor puntaje de la gala.

Santi Lesmes a Isabel Acevedo tras presentación: Ha sido una cátedra de cómo debe lucir una verdadera vedete

Tras el show musical que brindó Isabel Acevedo, el director de teatro Santi Lesmes se puso de pie y aplaudió a la bailarina.