Vanessa López: expareja de ‘Tomate’ Barraza posa con sus hijos en Instagram por Halloween

Vanessa López ha protagonizado múltiples noticias tras discutir con el padre de su hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza. La joven le reclamó al salsero por n o visitar a su hija y por pedir que se reduzca el monto de la pensión de alimentos. Tras ello, la empresaria se distrajo de los problemas preparándose para Halloween con sus hijos y compartió dicho momento en Instagram.

El 14 de octubre, Vanessa y el locutor de radio tuvieron una acalorada discusión en el programa Amor y fuego. Ella se descompensó durante la transmisión. Aun así, volvió a la entrevista y aclaró la situación que vive con el padre de su hija.

“Yo hoy no tenía intención de hablar mal de él, (…) pero ha venido a soltar todo su veneno como si fuera un pan de Dios. Es más, yo no he podido dormir toda la noche y yo quería hablar con él para hacer una terapia de pareja, y mira con todo lo que me sale. Ya, para mí, Carlos está muerto” , declaró en vivo.

La exesposa de ‘Tomate’ Barraza reapareció en Instagram con una alegre sorpresa: imágenes de ella y sus hijos con disfraces previos a Halloween.

La familia decidió disfrazarse enteramente de personajes de una de las sagas más famosas de Disney: Toy story. Vanessa se vistió con un atuendo inspirado en Buzz Lightyear. Su hijo Matías personificó al dinosaurio Rex con un traje inflable. La pequeña Emiliana se convirtió en la vaquera Jessy.

Vanessa López y sus hijos se vistieron de personajes de Toy story. Foto: Instagram/Vanessa López

“Mi hijos y yo este año somos de Toy Story. Con este par al infinito y más allá..,” , colocó Vanessa como descripción de la publicación.

En sus historias de la red social compartió un tierno video donde su hijo mayor persiguió a la pequeña con su disfraz puesto.