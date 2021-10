Gabriela Herrera tras renuncia de Diana Sánchez a Reinas del show: “Me fastidia un poco”

Diana Sánchez sorprendió al renunciar en vivo a Reinas del show el último sábado 16 de octubre. Tras este inesperado suceso, las demás participantes del reality de baile de Gisela Valcárcel se pronunciaron, entre ellas Gabriela Herrera. Al término de la gala, la joven se mostró un tanto incómoda con lo ocurrido, ya que, según dijo, le costó mucho ensayar por el dolor que tiene en una de sus piernas.

“Me fastidia un poco por el tema de que yo sí me preparé y me he esforzado con la pierna que tengo mal. Como todos saben, (en) esa pierna yo me inyecto para poder bailar. Por el tema (de) que la pierna sí me incomoda muchísimo, tengo que ir a mis terapias justamente”, comentó.

Gabriela Herrera y Diana Sánchez en Reinas del show

Gabriela Herrera también comentó que Diana Sánchez debería solucionar sus problemas personales fuera de la pantalla chica y no dejar que estos afecten su performance en la pista de Reinas del show.

“Yo creo que tiene problemas personales ahora, no sé qué problemas tendrá, pero los problemas que tenga cada una se dejan de la puerta para afuera del estudio”, manifestó. “En el programa, es disfrutarlo, es tratar de olvidar todos los problemas. Para que no pueda hacer el versus, debe haber sido un problema bien fuerte, ojalá pueda solucionarlo”, añadió.

Gabriela Herrera afirma que Diana Sánchez intentó minimizarla

Durante su paso por el programa América hoy, Gabriela Herrera acusó a Diana Sánchez de intentar minimizarla para que perdiera el versus de Reinas del show contra Isabel Acevedo el sábado 9 de octubre.

“La estrategia de Diana fue tratar de bajonearme, minimizarme, sabiendo que iba a bailar en tacos... Que ella te critique antes del versus es para ponerte nerviosa”, señaló la bailarina.