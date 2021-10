China Suárez: quién es la actriz involucrada en la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara

Todo indica que Wanda Nara y Mauro Icardi habrían puesto punto final a su noviazgo, ya que el futbolista habría tenido una presunta infidelidad con la modelo ‘China’ Suárez. Wanda tuvo palabras fuertes en su Instagram, y ello desató un reguero de pólvora en las redes sociales, donde casi ninguno de sus seguidores fue indiferente al caso en cuestión. En la presente nota conoce más datos sobre la relación entre Nara e Icardi, además de más información sobre la ‘China’ Suárez.

Wanda Nara y Mauro Icardi llevaban ocho años de relación. Foto: Twitter / Instagram

¿Quién es la ‘China’ Suárez?

El verdadero nombre de la ‘China’ Suárez es María Eugenia y, desde pequeña, es una de las personalidades más seguidas de Argentina, esto debido a sus facetas como modelo, cantante, actriz y también diseñadora de modas. Ella terminó hace poco la relación que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña, y, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el caso en el que se encuentra involucrada. La también actriz argentina ha posteado últimamente estados donde se la ve con sus hijas de espaldas, y otro donde porta un cartel donde da entender que “su corazón es frágil”.

La ‘China’ Suárez y Mauro Icardi

La amistad entre la ‘China’ Suárez y Mauro Icardi ha provocado que el caso sea tendencia mundial en Twitter, y no han faltado los comentarios machistas donde se culpa exclusivamente a Suárez de la infidelidad del deportista. El viernes último se pudo ver a Wanda Nara y Mauro Icardi juntos en el partido entre PSG vs. Angers, lo que daba a entender que pese a los problemas la relación seguía sólida, pero no fue así.

¿Cómo terminó la ‘China’ Suárez involucrada en la supuesta infidelidad de Mauro Icardi?

“¡Otra familia que te cargaste, zo**a!”, fue el post que la dueña de Wanda Cosmetics compartió en las redes sociales luego del caso, lo que, según la web Mundo Deportivo, evidenciaría que la esposa de Icardi culparía a Suárez de la infidelidad de su esposo. Wanda Nara, además, habría dejado de seguir en redes sociales a su compatriota, esto, junto a lo ya mencionado, aumentaría las especulaciones sobre lo que algunos medios argentinos vienen exponiendo estos días acerca de la situación.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Icardi contó que conoció a su todavía esposa cuando estaba de vacaciones y fue entonces que Wanda lo llamó por teléfono para invitarlo a pasear en barco con ella, sus hijos y la familia del también futbolista Gonzalo Bergessio, quien era amigo en común de ambos.

El futbolista dice que aceptó porque “es difícil estar sólo en Milán”, además de haber salido de una ruptura amorosa, lo que lo motivó a viajar a Catania para sumarse al paseo, y fue ahí que nació el amor. Dicho inicio romántico entre ambos hoy sólo son recuerdos, ya que la traición de Icardi a Wanda ha quedado fresca entre ellos, y en la memoria de quienes los siguen.