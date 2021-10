Andrés Hurtado discute con su productor: “Facturo 12 millones con mi programa”

El conductor de televisión Andrés Hurtado protagonizó un tenso momento junto al productor de su programa el último sábado 16 de octubre. Durante la transmisión de Porque hoy es sábado con Andrés, el popular ‘Chibolín’ encaró a José Malpartida por asegurar que el gerente general de Panamericana TV le dijo que no lo consideraba una figura indispensable en el canal.

Tras la discusión que tuvieron ambos la semana pasada, Malpartida le comunicó al presentador: “El lunes me llamó el gerente general del canal, Leonardo Bigott, me dijo que tú me habías botado, pero que el productor general del programa seguía siendo yo, y que si Andrés no me soportaba, tenía los caminos abiertos para irse a Azteca TV o (al programa de) la Chola Chabuca y que procedas a retirarte”.

PUEDES VER: Andrés Hurtado brinda espacio en su programa para concientizar sobre el cáncer de mama

Productor del programa de Andrés Hurtado se habría burlado de él por su entonación en quechua, el último sábado. Foto: captura/panamericana Televisión

Al escuchar esto, Andrés Hurtado se mostró sorprendido y le respondió al productor. “Si el señor Leonardo Bigott, gerente general del canal, desea que yo me retire del programa, vamos a ver si puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, aseveró.

Ante ello, José Malpartida, con total relajo, le contó al conductor de Porque hoy es sábado con Andrés: “Ya tenemos una lista preparada” para ver quién podría ser el nuevo presentador del programa.

Andrés Hurtado: “Me ganaba el pan envolviendo regalos”

En plena transmisión de su programa, Andrés Hurtado recordó uno de los primeros trabajos que tuvo antes de ingresar a la televisión y convertirse en una figura mediática en el Perú.

“Me acuerdo de que yo me ganaba el pan envolviendo regalos. Aprendí en la tienda Orión del Callao cómo se envolvían los regalos”, detalló el conductor en el set de Porque hoy es sábado con Andrés.