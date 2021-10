Aislinn Derbez mostró la decoración de Halloween de su papá, Eugenio Derbez

La actriz Aislinn Derbez quedó sorprendida al visitar la casa de su padre, Eugenio Derbez, luego de que viera la decoración de Halloween que había puesto en su casa para conmemorar la festividad que está por llegar.

Así lo dejó ver a través de unos videos que subió a su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró detalles de los dos bustos que estaban decorados con pelucas de papel de diversos colores y que presentaban un rostro no tan amigable. Como se observa en las imágenes, la también modelo consultó a su menor hija por lo bonito que había quedado el decorado de su papá y recibió una respuesta afirmativa por su parte.

En las imágenes no solo se observan los adornos, sino también se escucha a la actriz mexicana Aislinn Derbez decir: “Estoy llegando a casa de mi papá y tiene una hermosa decoración de Halloween que vale la pena felicitar. Vean nada más qué belleza. Qué bonito. O sea, sí la vi y fue como de ¡wow! Spooky. Siento el Halloween muy presente en este lugar”.

PUEDES VER: Aislinn Derbez revivió un accidente de su infancia mientras practicaba equitación

Sin embargo, no todo fueron halagos, ya que el tono que empleaba Aislinn para comentar la instalación de su padre en su hogar no fue el mejor posible. Además, como se escucha decir a su menor hija, la decoración causaba impresión, pero no asustaba.

Como se recuerda, el papá de la modelo, Eugenio Derbez, hace unos días tuvo una discusión con un fanático, quien le reclamó que su nueva serie Acapulco no haya sido grabada en la isla y, a pesar de ello, le hayan hecho una estatua.