Aída Martínez se frustra al no recuperar su ritmo con las motocicletas: “No puedo bajar los tiempos”

Aída Martínez siempre ha demostrado su pasión por el motociclismo. La modelo ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para participar en competencias y carreras de vehículos de dos ruedas motorizadas. Sin embargo, tuvo que interrumpir sus actividades deportivas por dos año al enterarse que iba a ser madre.

Ahora, con ocho meses de nacida su pequeña hija, Aída ha decidido regresar a las pistas de carreras en compañía de su esposo Alfonso Carrasco. No obstante, la arequipeña compartió en sus redes sociales lo frustrada que se siente al no poder realizar los tiempos que hacía cuando aún no era madre.

“Quiero contarles que hace tiempo no logro hacer los tiempos que antes solía hacer en la moto, me siento un poco frustrada...”, empezó diciendo Martínez.

Además, la instagramer dio a conocer que desde que se convirtió en mamá no ha podido recuperar su ritmo con las motocicletas, debido al temor que le genera sufrir algún accidente.

“ Desde que soy mamá no puedo bajar el tiempo, tengo como una especie de corazonada... y digo, si era cierto lo que la gente decía, que cuando eres mamá o papá te vuelves más lento en la moto porque estás pensando en que no quieres caerte porque después tienes que estar con tus hijos, tienes miedo por tus hijos ”, agregó.

“Mi tiempo no se parece en lo absoluto al tiempo que yo hacía cuando corría en las nacionales”, dijo Aída Martínez. Asimismo, agregó un pequeño texto que acompañaba su historia de Instagram: “Mis mejores vueltas eran de 1:16 - 1:17, ahora asumo que estoy en 1:23″.

Enseguida, la modelo quien en las últimas semanas ha venido protagonizando un enfrentamiento con la conductora de TV Magaly Medina, se mostró perseverante y dijo que volvería a intentar dando otra vuelta a la pista de carreras. “Vamos a ver qué tal, voy a volver a entrar”, aseveró.