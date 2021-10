Santi Lesmes a Isabel Acevedo: Ha sido una cátedra de cómo debe lucir una verdadera vedette

En la sexta gala de Reinas del show las participantes se presentaron con looks llenos de lentejuelas y plumas, ya que la temática fue de vedettes. Asimismo, al inicio del programa, Isabel Acevedo mencionó que su sueño desde pequeña fue convertirse en una de ellas y ello lo demostró con su presentación.

“Justo yo conté una anécdota, una profesora de inicial que vino a preguntarme qué quería ser de grande y yo dije vedette”, indicó al inicio del programa.

Luego de su presentación, Isabel Acevedo se robó los aplausos de los jurados, en especial los de Santi Lesmes, quien se puso de pie y la aplaudió.

“ Glamour, elegancia, sensualidad. No sé por qué te quitaron las plumas, no necesitabas que te las quitaran. Ha sido una cátedra de cómo debe lucirse en la pista de baile una verdadera vedette. Me haz eclipsado, eres maravillosa”, expresó.

Por su parte, Gisela Valcárcel decidió dar su opinión y reveló que no le hubiera gustado que esté en su época, pues la hubiera opacado. “Felizmente esta mujer no apareció cuando yo era vedette, porque sino yo no llegaba jamás”, sostuvo entre risas.

Belén Estévez también la llenó de elogios y le dio un punto más. Finalmente, Adolfo Aguilar tuvo una opinión similar a la de sus compañeros. “No te quité los ojos de encima en ningún momento, espectacular”, enfatizó.