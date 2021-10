Reinas del show: Diana Sánchez renuncia del reality de baile por motivos personales

Diana Sánchez sorprendió a los televidentes de Reinas del show en la gala del 16 de octubre. La concursante de la segunda temporada del reality de baile anunció en vivo su retiro del programa . Anunció que renunció debido a motivos personales.

La influencer bailó disfrazada de Cenicienta en la sexta gala del programa de América TV. También concursó al son de “On the radio” de Donna Summer y recibió un alto puntaje del jurado.

Después de su participación, la concursante preocupó a los espectadores por no enfrentarse contra Gabriela Herrera.

“Gracias por la espera. Diana, ¿Qué ha pasado?, me dice el coreógrafo que no has ensayado. ¿Qué ha pasado Diana?”, preguntó confundida Gisela Valcárcel.

La concursante dejó al público del programa perplejo con su respuesta, al luego anunciar que dejaría el reality de América TV. “Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia” , declaró la exchica reality.

“Hoy ha sido un poco complicado y no he podido ensayar, Quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela, a mis compañeras y a Gisela muchísimas gracias. Han sido para mí muchas semanas de felicidad. Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia”, se sinceró Sánchez, antes de retirarse del set de reinas del show.

La participante recurrió a Instagram para comunicarse con sus seguidores y subió una historia en la que agradeció a sus fanáticos.

Diana Sánchez agradeció a sus seguidores mediante Instagram. Foto: Instagram/Diana Sánchez

Tras la salida de Diana Sánchez su compañera, Yolanda Medina, pidió la palabra. Reveló que durante el concurso había visto a la influencer decaída.

“Yo desde temprano la vi muy mal, no era la misma Diana. Sus ojos y desde la semana pasada”, comentó Yolanda.