Maricarmen Marín habla de su matrimonio con Sebastián Martins y pide a Agua Marina en su boda

La cantante de cumbia Maricarmen Marín y su pareja, el productor Sebastián Martins, continúan a la espera del nacimiento de su primer bebé. Pero esta vez han sorprendido con una nueva noticia. Se trata de su futuro matrimonio que se llevará a cabo en el 2022.

La conductora de Mujeres al mando reveló detalles sobre su boda con el productor de Latina, quien ha sido parte de los programas La voz y Yo soy.

La también cantante mencionó que le gustaría contratar a la agrupación de cumbia Agua Marina para la celebración de su matrimonio. Estas declaraciones se dieron durante una videollamada que hizo con el grupo de artistas. Incluso, les advirtió que si no asistían, no se casaba.

Maricarmen Marín y su pareja. Foto: Instagram

¿Cómo fue la pedida de mano de Maricarmen Marín?

La actriz y cantante ambién contó que su compromiso con Sebastián Martins ocurrió hace siete años, cuando ambos viajaron a Estados Unidos. “Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas”, expresó.

“Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos. (...) Mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. (En eso revise el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así”, agregó Maricarmen.