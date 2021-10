María Grazia Polanco advierte a Vanessa López: “Ya no voy a salir a hablar, sino actuaré legalmente”

Vanessa López y Carlos ‘Tomate’ Barraza protagonizaron una fuerte discusión en los pasillos de ATV luego de haber estado en el programa de Magaly Medina, el último miércoles 13 de octubre. En el altercado, la expareja del salsero dijo que él le había sido infiel con varias mujeres y una de ellas era Maria Grazia Polanco.

Tras las declaraciones de la modelo, la cantante aseguró que no dudará en tomar acciones legales si sigue pronunciando su nombre. “ Que deje de hablar de mí porque si sigue manchando mi nombre... por supuesto que la voy a demandar. Ya no voy a salir a hablar, sino actuaré legalmente y entablaré una querella porque estoy harta del tema ”, expresó para Trome.

La integrante de Bembe orquesta negó totalmente que haya tenido una relación sentimental con el salsero. “A mí que no me meta en sus problemas, ya estoy cansada de decir que jamás tuve algo con él y no sé por qué me sigue mencionando en su lista de infidelidades”, indicó.

Sin embargo, los ataques entre Vanessa López y el padre de su hija no han cesado, ya que, mediante un enlace en vivo para Amor y fuego, el viernes 15 de octubre, hizo una confesión que dejó sorprendidos a los conductores del programa.

La exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza lo acusó de haberle sido infiel con su prima directa, cuando ella estaba embarazada y, que además, la trataba mal durante esa etapa. La modeló aseguró que el cantante le pagaba los viajes a su familiar para que lo visitara a escondidas, mientras que ella le brindaba hospedaje en su casa.