María Fe Saldaña prohíbe en trasmisión en vivo que nombren las palabras ‘Peluchín’ y Magaly

María Fe Saldaña, expareja de Josimar, ha sido muy cuestionada luego de revelar que estaba embarazada del salsero. Los presentadores de televisión Rodrigo González y Magaly Medina fueron sus principales detractores. Por esta razón, la joven pidió respeto y prohibió a sus seguidores escribir las palabras ‘Peluchín’ o Magaly.

La empresaria se mostró muy molesta cuando hacia una trasmisión en vivo, mientras realizaba uno de sus bingos. “ Casar, ‘Peluchín’ y Magaly están prohibidas porque estoy trabajando y tienen que respetar, entonces ya saben ”, expresó.

Además, María Fe Saldaña advirtió a los participantes de su actividad en sacarlos si escribían algo que la incomode. “Si van a seguir hablando de eso, los voy a sacar, así sean comentarios o bueno que tenga alguna palabra que me fastidie”, señaló.

Además, la joven pidió que si le van hacer preguntas de su vida, que sea por sus redes privadas y no cuando está trabajando. “Lo que ustedes quieran preguntarme, me pueden preguntar en mi Instagram privado y no en un en vivo, donde estoy vendiendo cosas para trabajar y haciendo mi página”, manifestó.

El pasado 1 de octubre, María Fe Saldaña utilizó su cuenta de Instagram para compartir diferentes fotografías y contar que espera una niña. Además, reveló el nombre de su primogénita.

“Miren chicas, una coronita, la M y el nombre de mi bebita: Jeilani”, publicó la joven en una de sus historias en redes sociales.