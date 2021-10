Maite Perroni habla de su participación en thriller español junto con Mauricio Ochmann

Hace dos meses, Maite Perroni dejó su país natal para ir a España a formar parte de un intenso thriller dirigido por Chus Gutiérrez, en el cual sería la protagonista junto con Mauricio Ochmann. Esta producción hispano-mexicana de Amazon Prime Video se titula Sin ti no puedo y llegará a México en el 2022.

“Es un thriller donde mi personaje es mexicano y regresa después de muchos años con una intención clara de recuperar algo”, contó la famosa a El Universal.

Asimismo, agregó que se encontraba nerviosa por que nunca había interpretado a un personaje como el que le tocó en esta historia y con un arco argumental tan interesante. “Espero que haya quedado bien” dijo entre risas.

Sin ti no puedo está basada en una idea original de Fran Ariza. Foto: Maite Perroni/Instagram

Frank Ariza, quien está a cargo del guion del thriller español, invitó a Perroni a sumarse al proyecto audiovisual en el que participan, además, el mexicano Christopher Hool, quien ha tenido aparición en Te presento a Laura y Cambio de ruta; la actriz Elena Irureta, quien debutó en la serie Patria; y Pedro Casablanc.

Este año, diversos actores mexicanos han tenido presencia en proyectos del país europeo. Manolo Caro grabó la serie Érase una vez... pero ya no, con Mariana Treviño en uno de los papeles principales; Michelle Rodríguez, Aislinn Derbez y Regina Blandón filmaron la cinta Con los años que me quedan; y José María Yazpik, Marina de Tavira, Darío Yazbek y Alicia Jaziz realizaron la producción Now and then.

Maite Perroni no descarta reunirse con el grupo RBD

La actriz menciona también comentó que le gustaría reunirse con sus excompañeros de la serie RBD, pero sabe que la agenda que mantiene cada uno es muy atareada .

“Si hacemos algo, sería por la amistad, pero ya veremos qué pasa. Uno está en Los Ángeles, Dulce está a full como mamá, ‘Poncho’ está todo el tiempo filmando fuera de México. Entonces, tenemos que ver eso. Fuimos familia por cinco años, siete días a la semana, día y noche, hay un cariño y amor entre todos”, expresó Maite Perroni, quien interpretó a Lupita en RBD.