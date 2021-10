Magaly Medina critica a Milett Figueroa por participar en La academia de EEG

La conductora peruana Magaly Medina comentó la participación de Milett Figueroa, quien acaba de ingresar para generar polémica con la chica reality Melissa Loza en el programa concurso Esto es guerra. Eso lo hizo al iniciar el programa Magaly TV la firme del último viernes.

La polémica presentadora inició con críticas. “Ahora Milett Figueroa entró al reality, a la dizque ‘academia’, nada menos que para enfrentarse a su enemiga, a la mujer que alguna vez la acusó de haberse metido con su enamorado. ¿No se acuerdan que Milechi fue la tercera en discordia de la relación que tenía Guty Carrera y Melissa Loza? Y ahora, ¿cómo la vamos a ver después?, ¿tomando el té?”, señaló.

Sin embargo, no quedo ahí, sino que Magaly Medina continúo hablando del tema y aseguró que muchas veces el dinero podía hacer que las personas hagan de todo. De esa forma, aseveró: “Donde moneditas mandan no hay otra moral ni otra ética. Así que no vengan con ‘Ahora me dedico al teatro, yo soy una actriz seria’. Actriz seria, dice, y se mete a la Academia donde nadie sabe actuar ahí, salvo algunas que se salvan”.

Como se recuerda, la joven actriz Milett Figueroa tuvo enfrentamientos en el medio televisivo con la chica reality Melissa Loza porque se insinúo que ella tuvo algún acercamiento a Guty Carrera mientras él mantenía una relación con la mayor de las hermanas Loza. Desde ahí han surgido muchos comentarios al respecto por parte de ellas, quienes parecen haber sido olvidado el tema, ya que ambas se encuentran en distintas etapas.