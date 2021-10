Madre de Juan Víctor Sánchez arremete contra Andrea San Martín: “No creemos en tus lágrimas”

La madre de Juan Víctor Sánchez criticó duramente a Andrea San Martín por salir llorando en un audio que fue difundido por el periodista Samuel Suárez en el programa de espectáculos Instarándula. A través de su cuenta oficial de Instagram, Alicia Díaz se mostró indignada con la actitud de la modelo hacia su hijo y la acusó de victimizarse.

“Seguimos con el mismo patrón de conducta. Llantos para victimizarnos, por favor. Hemos llegado a un punto en que alguien tiene que detener toda esta careta que se pone. No creemos en tus lágrimas ¡Ya no!”, aseveró.

“Buscas destruir a mi hijo para descalificarlo como papá y ponerle uno nuevo a la bebé porque te estorba, porque vela por su salud, porque la cuida y protege, porque se acabó la ley del embudo y tus pisoteos con todos los que están a tu alrededor y no tienen las agallas de hablar, ni siquiera porque la integridad y estabilidad emocional de la bebé están en juego”, añadió la exsuegra de Andrea San Martín.

Andrea San Martín

Como se recuerda, semanas atrás, Juan Víctor Sánchez le reclamó públicamente a San Martín por compartir un video donde ella y Sebastián Lizarzaburu bañaban a su hija. Poco después, la modelo lo denunció por violencia psicológica. Ahora, el joven respondió a su expareja con una nueva denuncia por el presunto delito de violencia familiar.

Andrea San Martín

Tras darse a conocer los pormenores de este conflicto, Samuel Suárez compartió el audio en el que se escucha a Andrea San Martín con la voz entrecortada. “En esta vida, tanta maldad, tanto daño no triunfa. Eso no triunfa, Samu. Y yo no voy a permitir que mi hija se vaya para que la críen con esa rabia, odio a la vida”, señaló la influencer.