La voz senior: Mito Plaza llora al ser sorprendido con foto de su esposa Nancy

La voz senior volvió a ser el escenario de una emotiva escena. En la edición del 15 de octubre, Mito Plaza, integrante del equipo Pimpinela, tuvo un enfrentamiento artístico con Ángela Caballero y Carlos Alonso por el pase a la semifinal. El participante entonó el tema “Dos almas” y, al final de su presentación, fue sorprendido con una fotografía de su fallecida esposa, Nancy, por lo que no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas.

Al ver al concursante llorando, Cristian Rivero se dirigió a abrazarlo y le dijo “Ahí ha estado su Nancy querida, con usted. No se la pusimos en los ensayos porque queríamos que esté tranquilo para cantar”.

Tras unos segundos, Mito Plaza logró calmarse y expresó su agradecimiento hacia todos los integrantes de La voz senior por hacer posible homenajear públicamente a quien fuera su compañera de vida. “Yo quisiera hacer remembranza a esto. Como usted lo dijo, gran señora Eva Ayllón, siempre mi esposa va a estar presente. Si la siento, créanme... Me quede o no me quede, mi gratitud siempre va a ser eterna”, manifestó.

Daniela Darcourt, Eva Ayllón, Tony Succar y el dúo Pimpinela tampoco pudieron evitar conmoverse y derramaron algunas lágrimas al ver el gran amor de Mito Plaza por su fallecida esposa. Finalmente, Plaza y Ángela Caballero fueron los elegidos para concursar en la semifinal del programa.

La voz senior: ¿cuándo y a qué hora es la final de La voz senior EN VIVO?

La gala final de La voz senior se llevará a cabo el próximo lunes 18 de julio a partir de las 8.30 p. m.. En esta ocasión, los mejores participantes de los cuatro equipos (Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Tony Succar y dúo Pimpinela) se batirán a duelo para intentar obtener el primer lugar de la competencia.

Para poder disfrutar de esta última edición del programa de canto, solo deberás sintonizar la señal de Latina, ya sea a través de un Smart TV, la web o un teléfono móvil.