La voz senior: Daniela Darcourt se quiebra con la conmovedora historia de Angela Caballero

Daniela Darcourt protagonizó un emotivo momento en la emisión de La voz senior del último viernes 15 de octubre. La salsera no pudo evitar quebrarse al escuchar la historia de la participante Angela Caballero y sus motivos para ingresar al programa.

La cantante interpretó “Noche de ronda” con la intención para llegar a la semifinal de la competencia. Luego de su presentación, Cristian Rivero le pidió hablar sobre las razones que la motivaron a asistir al casting del programa concurso.

Según indicó la adulta mayor, decidió probar suerte en el espacio de Latina para darle una alegría a su sobrina, quien lucha contra el cáncer.

“Voy a hablar de algo personal que no quiero que sea tristeza. Clarita es hija de mi hermana, quien se fue muy joven. Clarita, su hermana y su hermanito fueron como hijos míos y de mi hermana. Ella está atravesando un cáncer, que está superando muy bien. Ella me dijo: ‘Tía, ¿por qué no te inscribes?’ y yo dije la alegría sana, es sanadora, entonces yo le voy a dar esa alegría”, contó Angela Caballero.

La historia conmovió a Daniela Darcourt, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas, las cuales trató de secar rápidamente.

El momento terminó ahí. La sobrina de la concursante se enlazó virtualmente con La voz senior y le dedicó unas palabras a su familiar.

“Me has hecho llorar. Me siento muy contenta por lo que has logrado, muy emocionada por su presentación, no tengo palabras es muy emocionante verla, esa ternura que siempre ha inspirado y con la música mucho más”, dijo Clara durante la transmisión.