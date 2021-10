La voz senior: Ángela Caballero revela que se animó a participar para apoyar a su sobrina con cáncer

En la reciente edición de este viernes 15 de octubre en La voz senior, un emotivo momento conmovió a todos en el set. Tras finalizar su presentación cantando el icónico bolero “Noche de ronda”, Ángela Caballero emocionó a los maestros del programa con su debut, en especial a Lucía Galán y a Eva Ayllón. Asimismo, la concursante hizo una impactante revelación que terminó por tocar a todos los presentes.

La maestra Eva elogió el performance de Ángela. “Es así como se debe cantar”, le dijo a la participante. Acto seguido, Christian Rivero le consultó quién había sido la persona que la inscribió en la competencia. Con un semblante conmovedor, la participante dijo: “ Voy a hablar de algo personal, no quiero que sea tristeza. Clarita (mi sobrina) está atravesando un cáncer que está superando muy bien, y ella me dijo: ‘Tía, hay esto, ¿por qué no te inscribes? ’”.

“Yo dije: ‘La alegría sana es sanadora’, y entonces yo le voy a dar esa alegría a Clarita’”, agregó Ángela.

La sobrina de la concursante dijo sentirse muy contenta por todo el esfuerzo que su tía viene entregando semana a semana. “No tengo palabras, es muy emocionante ver la ternura que siempre ha inspirado para hablar, y con la música mucho más, esa paz que siempre ella da”, dijo la sobrina con la voz entrecortada.

Clara sostuvo además que decidió ayudar a Ángela a audicionar por su maravilloso talento y porque siempre manifestó que era su anhelo ser cantante, pero que nunca tuvo el apoyo.

Y una semana después de comunicarle sobre el casting, y tras meditarlo mucho, Ángela le contó a Clara que la habían escogido para una audición en La voz senior.

Para finalizar, Rivero le dedicó motivadoras palabras y le deseó una pronta mejoría. “Mucha fortaleza, actitud muy positiva. Vas a salir de esta, Clara”, le dijo. Daniela Darcourt se sumó al conductor y también le dio ánimos.

En la edición de este viernes 15 de octubre, el equipo Pimpinela y Daniela Darcourt tuvieron la difícil decisión de elegir solo a dos participantes para pasar a la etapa semifinal del certamen.